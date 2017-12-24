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Новости Нижнего Тагила

ФАС заинтересовалась повышением цен на такси в России в новогодние праздники

24 декабря 2017, 14:30Добавить новость
Новый год,Россия,тарифы,такси,рост цен,ФАС,новогодние праздники
Федеральная антимонопольная служба может проверить российские такси-агрегаторы из-за сообщений о повышении цен на услуги в новогодние праздники.

Заместитель главы ФАС Андрей Цариковский сообщает, что данный вопрос рассматривается, но если рост цен произойдет синхронно и на одинаковую сумму, то он лично это проверит в своем управлении картелей.

Замглавы добавляет, что повышение тарифов может быть связано с высоким спросом на услуги такси, но если у всех увеличатся цены без перегрузки, то это будет считаться предварительным сговором, сообщает «Интерфакс».

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