ФАС заинтересовалась повышением цен на такси в России в новогодние праздники

Заместитель главы ФАС Андрей Цариковский сообщает, что данный вопрос рассматривается, но если рост цен произойдет синхронно и на одинаковую сумму, то он лично это проверит в своем управлении картелей.



Замглавы добавляет, что повышение тарифов может быть связано с высоким спросом на услуги такси, но если у всех увеличатся цены без перегрузки, то это будет считаться предварительным сговором, сообщает «Интерфакс».