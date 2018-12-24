Бывший вице-мэр Екатеринбурга стал директором по профилактике экстремизма в УрФУ

10 декабря бывший вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин занял должность директора в УрФУ. В его обязанности будет входить контроль соблюдения студентами законодательства РФ, решений ученого совета и ректора по вопросам профилактики экстремизма. Также в компетенции Тушина будет входить организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма.