Бывший вице-мэр Екатеринбурга стал директором по профилактике экстремизма в УрФУ
Сегодня, 16:49ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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Экс-заместитель главы Екатеринбурга Сергей Тушин назначен директором Центра профилактики экстремизма Уральского федерального университета.
Сюжеты: Екатеринбург
10 декабря бывший вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин занял должность директора в УрФУ. В его обязанности будет входить контроль соблюдения студентами законодательства РФ, решений ученого совета и ректора по вопросам профилактики экстремизма. Также в компетенции Тушина будет входить организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма.
В администрации Екатеринбурга Сергей Тушин работал с 1995 года и уволился в сентябре 2018 года, сообщает Znak.com.
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