Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетит Нижний Тагил 25 декабря

Известно, что последним пунктом визита главы уральского региона будет ДК им. Окунева.

Более подробная программа посещений Нижнего Тагила губернатором будет известна позже, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии.

10 августа губернатор Свердловской области побывал в Нижнем Тагиле, где он посетил объект строительства – общеобразовательную школу на ГГМ в районе Муринских прудов.

8 Евгений Куйвашев посетил строящуюся школу на ГГМ в Нижнем Тагиле Фото Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с врио мэра Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым посетили объект строительства - общеобразовательную школу на ГГМ в районе Муринских прудов. Представитель подрядчика рассказал губернатору о ходе строительства.

В ноябре главу региона ожидали на торжественном открытии улицы Космонавтов, но вместо Евгения Куйвашева объезд по объектам Нижнего Тагила совершил министр транспорта Василий Старков.