Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетит Нижний Тагил 25 декабря
Сегодня, 10:41ПолитикаФото: TagilCity.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
25 декабря в Свердловской области запланирован визит губернатора в Нижний Тагил.
Сюжеты: Нижний Тагил
Известно, что последним пунктом визита главы уральского региона будет ДК им. Окунева.
Более подробная программа посещений Нижнего Тагила губернатором будет известна позже, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии.
10 августа губернатор Свердловской области побывал в Нижнем Тагиле, где он посетил объект строительства – общеобразовательную школу на ГГМ в районе Муринских прудов.
В ноябре главу региона ожидали на торжественном открытии улицы Космонавтов, но вместо Евгения Куйвашева объезд по объектам Нижнего Тагила совершил министр транспорта Василий Старков.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей