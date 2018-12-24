Министры Свердловской области получат премии к Новому году

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о порядке начисления предновогодней премии министрам региона.
Евгений Куйвашев внес поправки в положение о порядке начисления премий министрам Свердловской области. Ранее по документу премии выдавались с зарплатой за предыдущий месяц, то есть 25 числа месяца, следующего за расчетным.
После поправок губернатора премии за четвертый квартал будут выплачиваться во второй половине декабря текущего года.
Сумма премий зависит от показателей эффективности труда чиновников. Максимальный размер вознаграждения составляет 150% месячного оклада, сообщает «Уралинформбюро».
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