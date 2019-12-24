Уровень доверия Россиян к Владимиру Путину вырос до 71,2%

С девятого по 15 декабря средний показатель одобрения деятельности Президента составил 62,5%. На вопрос о доверии к Путину 69,3% респондентов ответили положительно.

К премьер-министру и Правительству России процент доверия вырос с 36,4 до 40,4%.

Также была проведена оценка доверия к политикам. Так, Дмитрию Медведеву доверяют 37,5% россиян, Владимиру Жириновскому — 37,8%, Геннадию Зюганову — 33,2%, Сергею Миронову — 26,3% опрошенных.

19 декабря 2019 года прошла 15-я пресс-конференция Владимира Путина, в ходе которой он общался с представителями СМИ.

В время проведения прямой трансляции, ВЦИОМ проводил несколько фокус-групп в разных российских городах. Чтобы выявить, как респонденты относятся к конференции применялся метод восприятия видеоматериала. Реакция каждого участника оценивалась в режиме реального времени.