Авторитет Елены Чечуновой в регионе высокий, считают политологи

Так считает политолог Геннадий Колбин. Елена Чечунова – депутат Областной Думы и руководитель общественной приемной Владимира Путина на Среднем Урале. До того, как она была избрана в Облдуму, Елена Чечунова работала в муниципалитете Нижнего Тагила. Сейчас в общеобластном списке Елена Чечунова на третьей позиции. Возглавил тройку губернатор Александр Мишарин. На второй позиции - гендиректор УГМК Андрей Козицын. Что касается Нижнетагильской группы, то ее возглавила мэр Валентина Исаева, вторым в списке - депутат Свердловской облдумы, нынешний лидер фракции единороссов в Думе Анатолий Мальцев, третьим – также депутат Облдумы Виктор Бабенко. И это, по мнению политолога Геннадия Колбина, один из самых оптимальных вариантов. Напомню, накануне конференция регионального отделения «Единой России» утвердила список кандидатов в депутаты Свердловской областной думы.