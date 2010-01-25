Мишарин высказался по поводу упразднения двухпалатного парламента
25 января 2010, 16:32ПолитикаArtem
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Губернатор Свердловской области Александр Мишарин высказал свое мнение по поводу упразднения верхней палаты регионального парламента - палаты представителей.
По его словам, это может произойти не раньше, чем через четыре года - когда закончится срок полномочий избираемых в марте депутатов, передает Накануне.RU. Таким образом, Мишарин отверг "революционный" вариант упразднения двухпалатности, по которому ППЗС в 2012 году слагала бы с себя полномочия, вслед за чем автоматически последовало бы и сложение полномочий депутатов нижней палаты - облдумы. Поэтому упразднения ППЗС теперь можно ожидать к 2014 году.Напомним, на Госсовете глава высшего совета партии "Единая России" Борис Грызлов призвал ликвидировать двухпалатные парламенты в регионах. Касалось это, по сути, только Свердловской области и Тувы, где они до сих пор функционируют
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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