Мишарин высказался по поводу упразднения двухпалатного парламента

По его словам, это может произойти не раньше, чем через четыре года - когда закончится срок полномочий избираемых в марте депутатов, передает Накануне.RU. Таким образом, Мишарин отверг "революционный" вариант упразднения двухпалатности, по которому ППЗС в 2012 году слагала бы с себя полномочия, вслед за чем автоматически последовало бы и сложение полномочий депутатов нижней палаты - облдумы. Поэтому упразднения ППЗС теперь можно ожидать к 2014 году.Напомним, на Госсовете глава высшего совета партии "Единая России" Борис Грызлов призвал ликвидировать двухпалатные парламенты в регионах. Касалось это, по сути, только Свердловской области и Тувы, где они до сих пор функционируют