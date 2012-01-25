Покупка мест в партийных списках проходит повсеместно – политолог

Люди, имеющие финансовые ресурсы, не желающие участвовать в конкурентныхвыборах, предпочитают купить место в списке кандидатов, считает докторполитических наук Сергей Мошкин. Наиболее заметно это явление на примеретагильского отделения «Справедливой России».

Позиции «СР» по итогам выборов в заксобрание очень неплохие. У «эсеров» 4декабря нашлось неожиданно много сторонников в области, в частности, вНижнем Тагиле партия набрала до 27 % голосов.

После этого в декабре местное отделение партии приказало долго жить.Ликвидации предшествовал внутрипартийный конфликт между региональным иместным отделениями. Регион решил воспользоваться партийным каналом длятого, чтобы «протолкнуть» своих кандидатов. И теперь ведущие места всписке кандидатов в гордуму занимают люди, к партии не имеющиеотношения. Под первым номером в списке значится Андрей Муринович, бывший одним из лидеров движения «Чистый город». Послухам, именно его кандидатура вызвала конфликт, который закончилсяроспуском местного отделения «СР».

Можно предположить, что и в марте «справороссы» тоже наберут немалоголосов. Однако на предстоящих выборах многое будет зависеть отпартийных лидеров, которые будут баллотироваться на пост президента РФ иактивно развернут политические рекламные кампании.

Внутрипартийные конфликты не обошли и другие партии. Аналогичныепроцессы с появлением «темных лошадок» в партийных списках проходят и вКПРФ. Так, Александр Петров, зампредседателя «Объединения «Союз-НТ», неявляется активистом партии, но стоит на втором месте в списке.

ЛДПР тоже отличилась. Либерал-демократы представили в избирательнуюкомиссию сразу два списка кандидатов в гордуму, чтобы члены комиссиивыбрали более «правильный».

В «Единой России» тоже не все гладко. Глава тагильских единороссовСергей Бойко на одном из заседаний местного отделения партии заявил освоем выходе из партии. Очевидно, причиной скандала стала более низкая,чем рассчитывал Бойко, позиция в общем списке.