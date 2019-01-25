Виктор Шептий переизбран на пост лидера свердловской «Единой России»
Сегодня, 20:32ПолитикаФото: Официальный сайт партии «Единая Россия»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На 35-й конференции свердловской «Единой России» за переизбрание Виктора Шептия на пост секретаря проголосовали 211 единороссов.
211 голос был отдан в поддержку Виктора Шептия, 31 член фракции выступил против. Голосование проводилось тайно. Оппонентом Шептия был председатель думы ГО Ревды Андрей Мокрецов, информирует ТАСС.
Напомним, что Виктор Шептий является руководителем свердловской «Единой России» с 2012 года.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей