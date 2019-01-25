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Виктор Шептий переизбран на пост лидера свердловской «Единой России»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Виктор Шептий переизбран на пост лидера свердловской «Единой России»

Сегодня, 20:32ПолитикаФото: Официальный сайт партии «Единая Россия»
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