- Средний Урал стал «пилотной» площадкой по реформе ЖКХ
25 февраля 2010, 10:26ПолитикаArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Как пишет УралПолитРу, глава Минрегиона Виктор Басаргин и губернатор Свердловской области Александр Мишарин подписали соглашение, в результате которого Свердловская область становится «пилотной» территорией по реформированию ЖКХ.
Виктор Басаргин отметил: для того, чтобы сделать отрасль жилищно-коммунального хозяйства конкурентоспособной и улучшить качество оказываемых услуг, необходимо привлечь частных инвесторов и наладить систему установления долгосрочных тарифов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей