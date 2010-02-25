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В 2010 году средняя зарплата свердловчан превысит 20 тысяч
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В 2010 году средняя зарплата свердловчан превысит 20 тысяч

25 февраля 2010, 16:29ПолитикаArtem
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