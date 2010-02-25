В 2010 году средняя зарплата свердловчан превысит 20 тысяч
25 февраля 2010, 16:29ПолитикаArtem
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В 2010 году средняя зарплата жителей Свердловской области составит 20 тысяч 400 рублей.
Об этом заявил губернатор Александр Мишарин на встрече с областными профсоюзами. Сегодня средняя зарплата немногим больше 17 тысяч. Глава области подчеркнул, что в 2010 году состоится повышение заработной платы бюджетникам не менее чем на 15 процентов. Будут предприняты меры по повышению зарплаты в частном секторе.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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