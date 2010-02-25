В 2010 году средняя зарплата свердловчан превысит 20 тысяч

Об этом заявил губернатор Александр Мишарин на встрече с областными профсоюзами. Сегодня средняя зарплата немногим больше 17 тысяч. Глава области подчеркнул, что в 2010 году состоится повышение заработной платы бюджетникам не менее чем на 15 процентов. Будут предприняты меры по повышению зарплаты в частном секторе.