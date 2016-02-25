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В Свердловской области право выбирать мэров будет сохранено только для жителей Нижнего Тагила и Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области право выбирать мэров будет сохранено только для жителей Нижнего Тагила и Екатеринбурга

25 февраля 2016, 10:45ПолитикаПавел Щербина
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