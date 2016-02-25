В Свердловской области право выбирать мэров будет сохранено только для жителей Нижнего Тагила и Екатеринбурга

ТАСС сообщает о том, что в остальных муниципалитетах прямые выборы будут заменены выборами по конкурсу. Градоначальников будут выбирать местные депутаты, из предложенных конкурсной комиссией списков.

Мнения о том, почему для Нижнего Тагила и Екатеринбурга было сделано исключение, рознятся.

Политолог Александр Кынев в разговоре с журналистом Коммерсантъ-Online высказал предположение, что это связано с тем, что в этих городах идея назначения мэров непопулярна, а рейтинг мэров, избранных горожанами, высок.

TagilCity.ru напоминает, ранее выборной являлась и должность губернатора Свердловской области. Последним губернатором, избранным жителями области на эту должность, был Эдуард Россель. Срок его полномочий закончился в ноябре 2009 года.

О том, к чему приведёт практика назначения городских глав сверху в других городах Свердловской области, и о том, кого выберут жители Нижнего Тагила и Екатеринбурга, читайте на страницах портала TagilCity.ru.

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