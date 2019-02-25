Владимир Путин наградил губернатора Свердловской области орденом Александра Невского
Сегодня, 19:03Политика
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев награжден орденом Александра Невского.
Об этом 25 февраля объявил полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов на собрании, посвященном 85-летию Свердловской области.
Николай Цуканов отметил, что длительное время Свердловская область была закрытым промышленным регионом, однако на сегодняшний день это центр международного сотрудничества.
Саммит ШОС и БРИК 2009 года, ежегодная выставка «Иннопром», предстоящий Глобальный форум производства и индустриализации – яркие тому подтверждения, сказал полпред.
Орден Александра Невского вручают за особые заслуги перед Отечеством, пишут «ЕАН».
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