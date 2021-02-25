Новым кандидатом в ЗакСо Свердловской области стал Виталий Крупин

Решение было озвучено на 52 заседании партии 24 февраля, сообщает пресс-служба «Единой России» в Свердловской области.
Виталий Крупин входит в состав регионального политсовета и является Председателем общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Среднего Урала. Планируется, что он займет освободившееся место из-за смерти депутата ЗакСо Владимира Терешкова.
Напомним, 26 января стало известно о смерти Владимира Терешкова, депутата Законодательного собрания Свердловской области. Он скончался в возрасте 73 лет от COVID-19.