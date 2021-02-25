Свердловский губернатор призвал не допускать очередей при вакцинации от COVID-19

Евгений Куйвашев высказался о том, что нельзя допускать столпотворения, так как это может только увеличить количество заболеваемости, сообщает оперативный штаб региона.
Во всех медучреждениях прививочная кампания должна проводиться чётко и организованно,пояснил губернатор Свердловской области.
Также Куйвашев обратил внимание на необходимость возвращения перепрофилированных коек для оказания плановой медицинской помощи.
Напомним, в Свердловской области на данный момент от коронавируса привились около 3% населения. Вакцина была поставлена 127,5 тысячам свердловчан.