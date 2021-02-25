Свердловский губернатор призвал не допускать очередей при вакцинации от COVID-19

Свердловский губернатор призвал не допускать очередей при вакцинации от COVID-19

Сегодня, 15:14ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал не допускать очередей при вакцинации от коронавируса. Ограничения должны действовать как в больницах, так и на выездных вакцинациях.

Евгений Куйвашев высказался о том, что нельзя допускать столпотворения, так как это может только увеличить количество заболеваемости, сообщает оперативный штаб региона.

Во всех медучреждениях прививочная кампания должна проводиться чётко и организованно,пояснил губернатор Свердловской области.

Также Куйвашев обратил внимание на необходимость возвращения перепрофилированных коек для оказания плановой медицинской помощи.

Напомним, в Свердловской области на данный момент от коронавируса привились около 3% населения. Вакцина была поставлена 127,5 тысячам свердловчан.

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