Членство России в Совете Европы приостановлено из-за ситуации на Украине

Членство России в Совете Европы приостановлено из-за ситуации на Украине
Членство России в Совете Европы приостановлено из-за ситуации на Украине
Сегодня, 21:17ПолитикаФото: 1MI
Членство России приостановлено в Совете Европы. Такое решение было принято кабинетом министров совета. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой через свою пресс-службу.

Он осудил данное решение, отметив, что без России работа совета теряет смысл.

Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен. Потому что в нем не будет правды, заявляет Толстой.

Российская делегация, по его словам, старалась вести диалог до конца. Его возобновление будет зависеть от Совета Европы.

Ранее о запуске процедуры приостановления членства России в Совете Европы сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, инициаторами выступили Украина и Польша.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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