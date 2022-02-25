Членство России в Совете Европы приостановлено из-за ситуации на Украине

Членство России приостановлено в Совете Европы. Такое решение было принято кабинетом министров совета. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой через свою пресс-службу.

Он осудил данное решение, отметив, что без России работа совета теряет смысл. Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен. Потому что в нем не будет правды, заявляет Толстой. Российская делегация, по его словам, старалась вести диалог до конца. Его возобновление будет зависеть от Совета Европы. Ранее о запуске процедуры приостановления членства России в Совете Европы сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, инициаторами выступили Украина и Польша.

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