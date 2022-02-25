На совещание глав крупных уральских городов созвал полпред Якушев

Планируется обсуждение законопроекта о принципах самоуправления, который наделяет губернаторов правом отправлять мэров в отставку, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу полпредства.
Мероприятие пройдет в первой половине дня. В нем будут участвовать главы муниципальных образований, а также главы региональных ассоциаций муниципальных образований.
Известно, что на встрече от Свердловской области будут присутствовать мэры Екатеринбурга Алексей Орлов, Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Напомним, в декабре 2021 года Госдумой был одобрен законопроект о публичной власти. Он дает право распускать местные думы, а также избираться губернаторам на более чем два срока подряд и отправлять мэров в отставку.