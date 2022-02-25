На совещание глав крупных уральских городов созвал полпред Якушев

На совещание глав крупных уральских городов созвал полпред Якушев
На совещание глав крупных уральских городов созвал полпред Якушев
Сегодня, 13:49ПолитикаФото: официальный сайт полпредства УрФО
Совещание с главами крупных городов УрФО созвал полпред Владимир Якушев. Оно состоится 25 февраля.

Планируется обсуждение законопроекта о принципах самоуправления, который наделяет губернаторов правом отправлять мэров в отставку, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу полпредства.

Мероприятие пройдет в первой половине дня. В нем будут участвовать главы муниципальных образований, а также главы региональных ассоциаций муниципальных образований.

Известно, что на встрече от Свердловской области будут присутствовать мэры Екатеринбурга Алексей Орлов, Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Напомним, в декабре 2021 года Госдумой был одобрен законопроект о публичной власти. Он дает право распускать местные думы, а также избираться губернаторам на более чем два срока подряд и отправлять мэров в отставку.

Сюжеты:
ЕкатеринбургНижний Тагил
урфоНижний ТагилЕкатеринбургВладимир Якушев
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