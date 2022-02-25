Президент Украины Владимир Зеленский опроверг свой побег из Киева

Напомним, 22 февраля Владимир Путин подписал указ о независимости ДНР и ЛНР. 24 числа глава России начал военную операцию на Донбассе. В отношении нашего государства введены санкции от различных стран. В частности, они коснутся и тагильского «Урадвагонзавода».