Президент Украины Владимир Зеленский опроверг свой побег из Киева

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг свой побег из Киева
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг свой побег из Киева
Сегодня, 00:06ПолитикаФото: скриншот видеообращения Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Заленский записал видео с подтверждением его нахождения в Киеве.

На видео, длящемся 13 секунд, Зеленский стоит вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой офиса президента Андреем Ермаковым и советником офиса Михаилом Подоляком.

По словам президента Украины, он не покидал территорию государства и вместе с военными и членами правительства защищает независимость страны.

Напомним, 22 февраля Владимир Путин подписал указ о независимости ДНР и ЛНР. 24 числа глава России начал военную операцию на Донбассе. В отношении нашего государства введены санкции от различных стран. В частности, они коснутся и тагильского «Урадвагонзавода».

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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