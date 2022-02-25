Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении упрекнул НАТО

Объединенные силы Донецкой и Луганской республик при поддержке миротворческого контингента России продолжают выводить из строя объекты ВСУ, служившие плацдармом для обстрелов территории Донбасса.
Страны блока НАТО называют это «военным вторжением». Но поскольку Украина не является членом Североатлантического альянса, войска этой организации остаются у границ Евросоюза.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеобращении призвал европейских лидеров одуматься, а россиянам пригрозил железным занавесом.
Наша национальная задача в том, чтобы этот занавес проходил не по нашей, украинской территории, а дома у россиян, сказал украинский лидер.
Президент Украины разорвал дипломатические отношения с Россией. Он заявил, что за ним якобы охотятся и даже обозначили «целью номер 1», а его семью — «целью номер 2».
Мы остались в одиночестве. Никто за нас воевать не хочет. В НАТО нас брать не хотят, констатировал он.
Военная операция на Донбассе стартовала утром 24 февраля. Президент России Владимир Путин объяснил этот шаг нежеланием Украины выстраивать мирный диалог с жителями Донбасса и игнорированием Минских соглашений. Министерство обороны РФ подчеркивает, что удары наносятся только по объектам военной инфраструктуры, без вреда для мирного населения. Страны Евросоюза ввели в отношении России новые санкции, затрагивающие экономические интересы страны.