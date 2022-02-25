Участники саммита ЕС призвали не признавать независимость ДНР и ЛНР

В Брюсселе проходит саммит стран Евросоюза. Главная его тема — военная операция на Украине. Развитые страны мира призывают другие государства поддержать территориальную целостность Незалежной, но в границах до 2014 года. То есть, до момента возникновения конфликта на Донбассе.