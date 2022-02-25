Участники саммита ЕС призвали не признавать независимость ДНР и ЛНР

Участники саммита ЕС призвали не признавать независимость ДНР и ЛНР
Участники саммита ЕС призвали не признавать независимость ДНР и ЛНР
Сегодня, 02:31ПолитикаФото: pixabay.com

Саммит стран Евросоюза не признал суверенитет ДНР и ЛНР

Страны Евросоюза призвали Россию немедленно прекратить военную операцию на Украине.

В Брюсселе проходит саммит стран Евросоюза. Главная его тема — военная операция на Украине. Развитые страны мира призывают другие государства поддержать территориальную целостность Незалежной, но в границах до 2014 года. То есть, до момента возникновения конфликта на Донбассе.

Независимость Донецкой и Луганской республик, легитимность их создания, ЕС отвергает. И набором санкций, который затронет банковский, энергетический секторы экономики и транспортные организации.

Также для россиян события на Украине выльются в ужесточение визового режима, более строгий, нежели раньше, контроль экспорта продукции и многое другое. Еще в ЕС сформируют дополнительные списки тех граждан РФ, кого вводимые санкции коснутся персонально.

Не оставлен без внимания и союзник России — Беларусь. Пакет санкций в отношении двух стран пока согласовывается, отмечается в резолюции Евросоюза, передает ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден назвал конкретные организации в банковском секторе России, внесенные в санкционные списки. Среди них: «Сбербанк», «Газпромбанк», «Новикомбанк», «Совкомбанк», «ВТБ» и «Открытие».

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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