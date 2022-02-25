Украина готова начать переговоры с Россией о нейтральном статусе

Украина готова к переговорам с РФ в нейтральном статусе. Однако при этом страна требует гарантий безопасности. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В документе, цитируемом от его лица, сообщается, что Украина всегда оставляет для переговоров пространство, в том числе и сейчас, пишет «Московский комсомолец». По словам Подоляка, военные действия нужно прекращать. Напомним, 24 февраля утром на Украине стартовала военная операция России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время срочного обращения. На данный момент военная техника России находится на территории Украины. Страны Запад отреагировали на действия России и ввели санкции против российских банков и ряда предприятий. Германия заявила о планах по «полной блокаде» российских банков

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