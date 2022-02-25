Всеобщую мобилизацию ввел Владимир Зеленский на Украине

Текст документа опубликован на сайте украинского лидера. В нем говорится о том, что мобилизация в Киеве и других областях страны должна пройти в течение 90 дней в связи «с военной агрессией РФ против Украины».
Призываться будут военнообязанные и резервисты. Кроме того, для обеспечения нужд армии и силовых структур привлекут транспортные средства. Владимир Зеленский поручил Генштабу Вооруженных сил Украины определить порядок и объемы мобилизации, а кабинету министров обеспечить финансирование мероприятия.
Согласно указу, местные органы власти должны будут провести призыв, предоставить здания, земельные участки и транспорт военным, нацгвардии и Службе безопасности Украины. Также в регионах будут созданы медицинские комиссии.
Напомним, в четверг, 25 февраля, на территории Донецкой и Луганской республик по поручению президента РФ Владимира Путина началась операция. Он отметил, что в планы не входит оккупация Украины, а минобороны России заявило, что все удары наносятся только по военной инфраструктуре, при этом мирному населению ничего не угрожает.