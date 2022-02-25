Всеобщую мобилизацию ввел Владимир Зеленский на Украине

Напомним, в четверг, 25 февраля, на территории Донецкой и Луганской республик по поручению президента РФ Владимира Путина началась операция. Он отметил, что в планы не входит оккупация Украины, а минобороны России заявило, что все удары наносятся только по военной инфраструктуре, при этом мирному населению ничего не угрожает.