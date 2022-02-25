Выдачу виз прекращает Япония для российских граждан

Выдачу виз прекращает Япония для российских граждан
Выдачу виз прекращает Япония для российских граждан
Сегодня, 05:09ПолитикаФото: 1MI
Япония вводит новый пакет санкций против России из-за военной операции на украинской территории.

В первую очередь страна замораживает выдачу виз для граждан России, объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Кроме того, прекращается экспорт продукции, связанной с военной сферой, сообщает телеканал «360».

Напомним, ранее пакет санкций в отношении России ввели США. Ограничения коснулись нескольких банков — Сбербанк, Газпромбанк, Новикомбанк, Совкомбанк, ВТБ и «Открытие». Кроме того, под санкции Великобритании попал ряд крупных российских компаний и производств, например, тагильский «Уралвагонзавод».

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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