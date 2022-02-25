Выдачу виз прекращает Япония для российских граждан

В первую очередь страна замораживает выдачу виз для граждан России, объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Кроме того, прекращается экспорт продукции, связанной с военной сферой, сообщает телеканал «360».
Напомним, ранее пакет санкций в отношении России ввели США. Ограничения коснулись нескольких банков — Сбербанк, Газпромбанк, Новикомбанк, Совкомбанк, ВТБ и «Открытие». Кроме того, под санкции Великобритании попал ряд крупных российских компаний и производств, например, тагильский «Уралвагонзавод».