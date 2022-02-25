Выдачу виз прекращает Япония для российских граждан

Напомним, ранее пакет санкций в отношении России ввели США. Ограничения коснулись нескольких банков — Сбербанк, Газпромбанк, Новикомбанк, Совкомбанк, ВТБ и «Открытие». Кроме того, под санкции Великобритании попал ряд крупных российских компаний и производств, например, тагильский «Уралвагонзавод».