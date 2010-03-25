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Аферистов, которые предлагали бизнесменам купить нефть, задержали на Урале
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Аферистов, которые предлагали бизнесменам купить нефть, задержали на Урале

25 марта 2010, 16:34ПолитикаArtem
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