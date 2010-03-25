Аферистов, которые предлагали бизнесменам купить нефть, задержали на Урале

По данным следствия, семеро мошенников, представляясь сотрудниками различных компаний, предлагали коммерсантам заключить выгодный контракт на поставку нефтепродуктов. Для этого нужно было внести предоплату. Поймали аферистов, когда они таким образом пытались обмануть директора крупной строительной компании. Они предложили ему перечислить на банковский счет в качестве предоплаты за поставку крупной партии нефти 9 миллионов рублей. Теперь мошенникам грозит до 10 лет тюрьмы, передает Новый регион.