Чечунова стала и.о. секретаря политсовета свердловской «Единой России»

Это произошло по итогом заседания президиума политсовета, сообщил Накануне.RU источник в президиуме. Собеседник отметил, что теперь Елена Чечунова сама определит дату заседания политсовета, на котором будет утверждаться ее кандидатура на посту секретаря. Это должно произойти в ближайшие дни.