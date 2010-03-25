Чечунова стала и.о. секретаря политсовета свердловской «Единой России»
25 марта 2010, 17:28ПолитикаArtem
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Спикер облдумы Елена Чечунова наделена полномочиями и.о. секретаря политсовета свердловского регионального отделения "Единой России".
Это произошло по итогом заседания президиума политсовета, сообщил Накануне.RU источник в президиуме. Собеседник отметил, что теперь Елена Чечунова сама определит дату заседания политсовета, на котором будет утверждаться ее кандидатура на посту секретаря. Это должно произойти в ближайшие дни.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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