Памятник Ельцину появится на Среднем Урале

Как сообщает РИА-Новости, об этом стало известно на встрече губернатора Александра Мишарина с делегацией Фонда Ельцина. Автор памятника - известный архитектор Георгий Франгелян. Памятник в Екатеринбурге планируется открыть в день рождения Ельцина - 1 февраля 2011 года. Уроженец Свердловской области Борис Ельцин первым президентом России был избран 12 июня 1991 года и занимал этот пост до 31 декабря 1999 года. Он скончался 23 апреля 2007 года на 77-м году жизни.