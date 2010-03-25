Памятник Ельцину появится на Среднем Урале
25 марта 2010, 16:31ПолитикаArtem
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Памятник первому президенту России Борису Ельцину появится в Екатеринбурге в 2011 году в честь его 80-летия.
Как сообщает РИА-Новости, об этом стало известно на встрече губернатора Александра Мишарина с делегацией Фонда Ельцина. Автор памятника - известный архитектор Георгий Франгелян. Памятник в Екатеринбурге планируется открыть в день рождения Ельцина - 1 февраля 2011 года. Уроженец Свердловской области Борис Ельцин первым президентом России был избран 12 июня 1991 года и занимал этот пост до 31 декабря 1999 года. Он скончался 23 апреля 2007 года на 77-м году жизни.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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