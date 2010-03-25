У свердловчан в избытке картофеля и яиц, зато не хватает рыбы
Александр Мишарин рассмотрел вопрос продовольственной безопасности Среднего Урала.
Он подчеркнул, что обеспеченность продовольствием — краеугольный камень не только всей экономики, но и безопасности в целом: «От того, чем мы накормим наших граждан, зависит их здоровье, долголетие, качество жизни, а значит и социальная обстановка в регионе». Проблема продовольственной безопасности актуальна для Свердловской области, поскольку наш край является преимущественно промышленным, доля сельского населения составляет немногим более 16,5%. По этому показателю свердловчане занимают последнее место в Уральском федеральном округе. Тем не менее, по итогам 2009 года агропромышленный комплекс показал высокие темпы роста.
В Свердловской области с избытком производятся картофель и яйца, доля же остальной продукции полей и ферм не превышает 45% от необходимого объёма. Что касается производства мяса, потребность в пересчете на убойный вес — 330 тысяч тонн. Пока этот показатель ниже. Однако, с учётом планов развития птицеводства и животноводства, в ближайшие три года аграрии к нему приблизятся вплотную.Хуже всего свердловчане обеспечены собственной рыбной продукцией.
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