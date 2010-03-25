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У свердловчан в избытке картофеля и яиц, зато не хватает рыбы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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У свердловчан в избытке картофеля и яиц, зато не хватает рыбы

25 марта 2010, 16:37ПолитикаArtem
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