У свердловчан в избытке картофеля и яиц, зато не хватает рыбы

Он подчеркнул, что обеспеченность продовольствием — краеугольный камень не только всей экономики, но и безопасности в целом: «От того, чем мы накормим наших граждан, зависит их здоровье, долголетие, качество жизни, а значит и социальная обстановка в регионе». Проблема продовольственной безопасности актуальна для Свердловской области, поскольку наш край является преимущественно промышленным, доля сельского населения составляет немногим более 16,5%. По этому показателю свердловчане занимают последнее место в Уральском федеральном округе. Тем не менее, по итогам 2009 года агропромышленный комплекс показал высокие темпы роста.