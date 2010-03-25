В Свердловской области началась подготовка к паводку
25 марта 2010, 16:42ПолитикаArtem
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Как пишет «Джаст Медиа» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области, в этом году запасы снега на территории региона почти на 70% превышают прошлогодние показатели.
Вследствие чего, уровни подъема воды в реках, в период весеннего паводка, прогнозируются на 1,5 метра выше уровня прошлого года. Спасатели опасаются подтопления 10-ти населенных пунктов Свердловской области, с населением до 900 человек. В случае экстренных ситуации создана группировка сил и средств в составе трех вертолетов, более тысячи единиц техники, включая автомобили и лодки, и более 3-х тысяч человек.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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