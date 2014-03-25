В США петиция о возвращении Аляски России набрала 15 тысяч голосов

По закону, если за месяц петицию поддержит более 100 тысяч человек – руководство Белого дома должно будет это прошение рассмотреть. Петиция о присоединении Аляски к России была размещена неизвестным жителем города Анкоридж (Аляска) 21 марта.

Группы племен из Сибири попали на Аляску по перешейку (где позднее образовался Берингов пролив) около 10-16 тысяч лет назад и стали заселять арктическое побережье, а племена алеутов заняли Алеутский архипелаг. Первыми европейцами, ступившими в 1732 году на земли Аляски, были члены экипажа судна «Святой Гавриил», возглавляемые М. Гвоздевым и И. Федоровым аргументирует автор идею о возвращении.

Если до 20 апреля петиция соберет 100 тысяч голосов, то администрация Белого дома должна будет отреагировать на обращение. Однако этот инструмент народного волеизъявления никаких обязательств перед руководством страны не влечет, за исключением необходимости дать какой-либо ответ.

Так, в 2012 году на сайте была размещена петиция о выходе из США штата Техас. В ответ власти сообщили, что отцы-основатели не давали права на выход штатам из состава США, на этом история и закончилась.

На 25 марта число голосов подобралось 20 000.