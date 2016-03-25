В воскресенье в Нижнем Тагиле состоится митинг «За доступную медицину»

Обратить на эти проблемы внимание властей планируют организаторы митинга «За доступную медицину», который состоится в это воскресенье на площади у КДК «Современник» с 12 до 14 часов. Организаторами выступают коммунисты Нижнего Тагила.

Администрация города уведомлена о предстоящем мероприятии. Его анонс размещён на официальном сайте рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе городской Администрации.

Организаторы отмечают, что несмотря на то, что в Нижнем Тагиле есть проблемы со сбором людей на подобные мероприятия, ожидают участия в нём до 300 тагильчан.

Мы заявили до 300 человек. С 12 до 14. Пожалуйста, приходите. Мы рады всем, кто к нам придёт рассказал журналистам TagilCity.ru – Шадрин Борис – секретарь нижнетагильской городской партийной организации КПРФ (организатор митинга).

Удастся ли протестующим обратить внимание властей на проблемы? Дождется ли Нижний Тагил ответа от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева? Читайте об этом позднее на страницах TagilCity.ru.