«Ковидные» ограничения для спортивных мероприятий ослаблены в Свердловской области

Также на 25% увеличено и число посетителей массовых культурных мероприятий, которые организуются на объектах физкультуры и спорта. Напомним, указ № 176-УГ касательно коронавируса, предполагает ослабление требования особого режима. Самоизоляция для пожилых жителей Среднего Урала, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, со следующей недели будет иметь рекомендательный характер.