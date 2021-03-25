Партия «Новые люди» предложила узаконить выплаты за нежелание служить в армии

В Свердловской области скоро начинается весенний призыв. И пока одни молодые люди с нетерпением ждут повесток от военкомата, другие ищут способы уклониться от армии. Сейчас легальных способов для этого нет, однако вскоре ситуация может измениться.

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил ввести механизм законной компенсации отказа от службы. Эту идею партия планирует оформить в виде законопроекта, а затем внести на рассмотрение в Госдуму. Порядок, когда все идут служить или откупаются от армии через незаконные схемы, давно устарел. Зачем начинать взрослую жизнь с жульничества? Лучше заплатить легально, и пусть банки дают льготные кредиты на это. Например, 300 тысяч рублей, которые пошли бы потом на обучение того, кто в армии отслужил,рассказал Алексей Нечаев. Фото: Пресс-служба партии "Новые Люди" Таким образом, бывший «уклонист» сможет вполне легально получить военный билет. А отслуживший молодой человек — после армии начать учебу в вузе. Кроме того, Алексей Нечаев предложил расширить перечень специальностей для альтернативной гражданской службы. Сейчас такую службу проходит лишь небольшая часть призывников. И неудивительно, ведь нет возможности применять профессиональные навыки. Нужно расширить перечень профессий для гражданской службы. Например, IT-специалистам лучше служить в IT-войсках, а веб-дизайнерам и видеографам — делать ролики про армию для соцсетей. Это будет полезнее, чем красить траву или заниматься другими странными вещами, которыми иногда заняты срочники,добавил Алексей Нечаев. Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что пока не обсуждал инициативу с министром обороны Сергеем Шойгу, но считает свое заявление публичным приглашением к диалогу. Это не только наша идея, это инициатива людей. Сейчас министерство обороны оперативно отвечает на общественные инициативы,сказал Алексей Нечаев. Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основал президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. В сентябре прошлого года «Новые люди» выдвинули кандидатов на выборах в 12 регионах страны, процедуру регистрации прошли в четырех. И везде преодолели избирательный барьер: в Новосибирской области набрали 7 %, в Калужской – 8 %, в Рязанской – 5,7 % и Костромской – 7,5 %. На выборах депутатов думы Томска партия набрала 15 %, а в гордуму Краснодара – 4,97 % голосов. Отделения партии открыты уже в 73 регионах страны. На выборах в Госдуму в сентябре 2021 года партия намерена выдвинуть до 200 кандидатов.

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