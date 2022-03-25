Фекалий в воде ГГО не обнаружено, а ГДДЮТ ждет новый проект с реальной картинкой

И снова агрокомплекс «Горноуральский» и его дела с природоохранной прокуратурой. На этот раз, четырехлетней давности. Оказывается, свинокомплекс задолжал по производствам и не исполняет предписания ведомства. Предприятию вынесли «последнее китайское» и дали срок на устранение неполадок до 1 июля 2022 года.