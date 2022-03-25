Фекалий в воде ГГО не обнаружено, а ГДДЮТ ждет новый проект с реальной картинкой

ГДДЮТ ждет новый проект и облик — тагильские подрядчики во время реконструкции дворца столкнулись с полным несоответствием эскизов и сметы. Неточности есть во многих элементах — от двигающейся сцены до потолочных светильников. Как планируют решать данный вопрос власти, расскажем здесь.
Другой подрядчик — ООО «Уралстроймонтаж» — стал ответчиком в суде по иску на 200 тысяч рублей. Наказать недобросовестных работников планирует мэрия. Причиной стало ненадлежащее исполнение контракта. Кстати, и сам УСМ официально числится в списке «проблемных».
Как решить проблему парковки у ЦУМа? Ее не будет, если закрыть на ремонт участок дороги, ведущий к универмагу. Теперь перед водителями стоить дилемма — осваивать новый маршрут, нарушить правила проезда или вовсе забыть на время про ЦУМ.
Оказывается, агрокомплекс «Горноуральский» сливает на поля фекалии вполне законно. Так считает природоохранный прокурор. В почве после проверки ведомством вредные вещества не были найдены, не смотря на то, что в холодной воде одноименного поселка они присутствуют.
Администрация ГГО должна выплатить неустойку за 4 месяца МУП «Пригородная управляющая компания». Сумма равна почти 800 тысячам рублей. За что будут платить пригородные власти, читайте в нашем материале.
И снова агрокомплекс «Горноуральский» и его дела с природоохранной прокуратурой. На этот раз, четырехлетней давности. Оказывается, свинокомплекс задолжал по производствам и не исполняет предписания ведомства. Предприятию вынесли «последнее китайское» и дали срок на устранение неполадок до 1 июля 2022 года.
Многодетного фермера Дмитрия Сластникова Пригородный райсуд привлек к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Сам Дмитрий, у которого в конце января забрали троих детей, отрицает любые обвинения в свой адрес, говоря, что сотрудники правоохранительный органов и опеки его оговорили.
Если вы планируете записать ребенка в 1 класс, но не знаете, к какой школе относится ваш дом, ознакомьтесь со списком закрепленных за образовательными учреждениями участков. Кстати, список каждый год меняется.
За сломанный позвоночник организатор аттракционов из ТЦ «Карнавал» Екатеринбурга заплатит ребенку 230 тысяч рублей. Суд решил, что в развлекательном центре досуг детей не был организован должным образом.
СК начал проверку по факту избиения бандой подростков школьника в Екатеринбурге. Мальчик заступился за своего друга, что и стало причиной физической расправы. Подросток с травмами в больнице.
Пьяные матери высадили детей без одежды из такси, так как водитель отказался везти слишком много пассажиров. Девочек увидели неравнодушные прохожие, после чего вызвали скорую и полицию.
1,2 тысячи кубометров леса будет вырублено на площади более 3 тысяч квадратных метров для строительства нового торгового центра на Свердловском шоссе.
Кинотеатр «Россия» на Вагонке с 11 апреля… «всё». Решение о закрытии назревало давно, еще во время коронавирусных ограничений. Санкции добавили проблем.
Тагильские заводчики породистых животных, владельцы обычных домашних Барсиков и Бобиков столкнулись с очередной проблемой — с полок в магазинах исчезли некоторые позиции любимых лакомств питомцев, а некоторые лечебные корма и вовсе пока не будут поставлять на тагильские прилавки. С чем связана пищевая проблема, и как она скажется на домашних любимцах, читайте в нашем материале.