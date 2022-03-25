На станции водоочистки «Южная» в Тагиле было решено заменить часть оборудования

В проекте станции водоочистки «Южная» Нижнего Тагила иностранное оборудование будет заменено на отечественные аналоги. Эти изменения, по словам представителей проектных организаций, никак не скажутся на сроках реализации.

Совещание по подготовке проекта станции водоочистки «Южная» в Нижнем Тагиле прошло в пятницу, 25 марта, в режиме видеоконференции. Представитель проектной организации - генеральный директор АО «РТ-Инфраструктура» Дмитрий Школьный - сообщили главе города Владиславу Пинаеву, что некоторые основные позиции оборудования будут заменены на отечественные аналоги. По информации пресс-службы администрации Нижнего Тагила, аналоги российского производства будут установлены на нескольких номенклатурных группах: самопромывные песчаные и дисковые фильтры, мешалки, автоматика шкафов управления, запорно-регулирующая арматура и другие. Глава Нижнего Тагила подчеркнул в ходе совещания, что первый этап был успешно реализован. Проект станции прошел госэкспертизу. Повторной госэкспертизы ПСД не потребуется, потому что эти материалы и аналоги оборудования уже учтены в проекте, и большинство из них будет производиться на предприятиях госкорпорации «Ростех». Что касается позиций импортного производства, то здесь выбраны южнокорейские аналоги, не попадающие под западные санкции, заявил градоначальник. Отдельно мэр добавил, что решение проблем импортозамещения было продумано заранее. После того, как проектанты внесут все изменения в сметы, документ будет направлен в министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области на участие в федеральной программе «Чистая вода». В завершении Владислав Пинаев отметил, что параллельно с этим идет подготовка к реализации второго этапа — проектированию водовода, который в будущем соединит станцию и городскую сеть водоснабжения. Проект станции водоподготовки «Южная» в Нижнем Тагиле прошел госэкспертизу

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