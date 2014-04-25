Обойтись без Куйвашева. Нижний Тагил и Екатеринбург в понедельник обсудят партнерство

Политологи и близкие к администрациям люди уверены, что Куйвашев не способен выполнять обязательства, более того, у территории будто и нет губернатора, потому что выполняются только напрямую указания Путина:

Евгений Куйвашев, похоже, не готов к выполнению прежних гарантий и обязательств. Всего два вопроса – где 22 млрд рублей программы «Столица»? А где помощь Нижнему Тагилу? Вместо поручений Куйвашева здесь выполняют прямые поручения Путина. У кого-то после этого еще вопросы есть? цитирует «Новый Регион 2» своих источников.

Таким образом, в понедельник, 28 апреля в Нижнем Тагиле встретятся Сергей Носов (глава города) и Александр Якоб (сити-менеджер Екатеринбурга) - как говорит издание «Новый Регион 2». В аппарате Администрации получить подробную информацию пока не удалось. Тем не менее, на повестке встречи – обсуждение единой стратегии, поиск новых источников развития. По сути, будет принято решение о взаимодействии – чем Нижний Тагил полезен Екатеринбургу и наоборот.

Что касается Куйвашева – накануне он вернулся из Москвы и сообщил журналистам, что получил высокие оценки своей работы. Тем не менее, многие обратили внимание на тот факт, что в столице губернатор не встретился с Путиным.

Экспертами и политологами, которые близки к Кремлю, давно замечено, что с теми губернаторами, с которыми президент намерен работать и дальше, он встречается лично. Беседует с ними, расспрашивает о делах, отмечает что-то положительное, советует. А вот с теми, кто разочаровал его, кто является, что называется, кандидатом на вылет, Владимир Путин поручает встречаться сотрудникам своей администрации, – пишет журнал «Регионы России».

На Куйвашева однажды хотели поставить клеймо «нерукопожатный», употребляя это определение в СМИ разного уровня, однако, официальной информации о возможных перестановках и отставках нет. Что касается предстоящей встречи двух уральских гигантов – это своего рода прецедент. TagilCity.ru следит за развитием событий.

На фото Сергей Носов и Александр Якоб, фото Накануне.Ru