Тагильчанин Вячеслав Данилов назначен новым начальником Управления автомобильных дорог Свердловской области
25 апреля 2017, 12:00Политика
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Губернатор Свердловской области подписал приказ о назначении нового начальника Управления автомобильных дорог области. Им стал тагильчанин Вячеслав Данилов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как пишет Накануне.ру, с 2008 года Данилов являлся депутатом гордумы Нижнего Тагила и возглавлял аппарат администрации города. С 2012 занимал должность замначальника Управления автодорог области.
Управление автодорог осуществляет контроль за состоянием дорог регионального значения, организует работы по их содержанию и ремонту.
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