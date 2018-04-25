Глава Первоуральска подал в отставку

Официально Валерий Хорев с 16 по 26 апреля находится в отпуске. На 26 апреля назначено заседание городской думы, на которой чиновники рассмотрят заявление мэра об освобождении от занимаемой задолженности. В администрации Первоуральска отметили, что Хорев увольняется по собственному желанию.

Как сообщает «Уралинформбюро», отставка главы Первоуральска может быть связана с арестом экс-начальника управления архитектуры и градостроительства Константина Гартмана, который произошёл в апреле. На данный момент Гартман находится под арестом сроком на 2 месяца.

Зампредседателя городской думы Наталья Воробьёва заявила журналистам, что отставка Валерия Хорева не стала для неё неожиданностью.

Мы обсуждали с коллегами-депутатами ситуацию с реализацией городских планов и пришли к мнению, что администрация нуждается в обновлении рассказала Наталья Воробьева.