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Новости Нижнего Тагила

Глава Первоуральска подал в отставку

25 апреля 2018, 06:35Добавить новость
город,политика,работа,Свердловская область,чиновники,увольнение,отставка,мэр,Первоуральск,валерий хорев
Дума Первоуральска рассмотрит заявление об отставке главы города Валерия Хорева. Руководитель решил освободить занимаемый пост по собственному желанию.

Официально Валерий Хорев с 16 по 26 апреля находится в отпуске. На 26 апреля назначено заседание городской думы, на которой чиновники рассмотрят заявление мэра об освобождении от занимаемой задолженности. В администрации Первоуральска отметили, что Хорев увольняется по собственному желанию.

Как сообщает «Уралинформбюро», отставка главы Первоуральска может быть связана с арестом экс-начальника управления архитектуры и градостроительства Константина Гартмана, который произошёл в апреле. На данный момент Гартман находится под арестом сроком на 2 месяца.

Зампредседателя городской думы Наталья Воробьёва заявила журналистам, что отставка Валерия Хорева не стала для неё неожиданностью.

Мы обсуждали с коллегами-депутатами ситуацию с реализацией городских планов и пришли к мнению, что администрация нуждается в обновлении, -- рассказала вице-спикер.

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