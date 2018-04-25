+4
Свердловская область
Нижний Тагил
+4
ночь: +1
утро: -2
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.66 - 0.11
EUR 75.21 - 0.58
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Сенаторы США потребовали у банков сведения о фигурантах «кремлевского доклада»

25 апреля 2018, 13:05Добавить новость
экономика,США,Россия,кремлевский доклад,бизнес,банки,санкции

Два сенатора-демократа из США разослали крупнейшим мировым банкам письма с просьбой предоставить им информацию о связях с российскими бизнесменами, в частности о фигурантах «кремлевского доклада».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters, американские политики таким образом пытаются усилить давление на Россию и получить сведения о том, с кем российские предприниматели ведут бизнес.

Письма были направлены в три банка: Bank of America, JPMorgan Chase и Citibank, а также европейским - британскому Barclays, германскому Deutsche Bank, швейцарским UBS и Credit Suisse.

Сообщается, что США просит предоставить данные о состоянии счетов россиян из «кремлевского списка». Сведения нужны за последние пять лет. При этом сенаторы намерены в случае непредоставления информации начать правительственное расследование.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Россия готовит ответные санкции в адрес Америки (ВИДЕО)
9 апреля, 13:05
0 4
Конкурс журналистов «Экономическое возрождение России» завершился в Москве (ВИДЕО)
9 апреля, 09:30
0 0
Экономический потенциал Краснодарского края презентован в ТПП РФ (ВИДЕО)
2 апреля, 15:30
0 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 182
Подписаться на новости