Чудновец в борьбе за мандат депутата Госдумы переехала в барак в Серове

Евгения Чудновец в рамках предвыборной компании переехала в Серов, женщина сняла апартаменты в центре города. Однако после знакомства с многодетной матерью, которая живет с тремя детьми в аварийном барака на Белореченской, 7, общественница предложила серовчанке поменяться жильем.

На своей странице в facebook Чудновец рассказала об условиях проживания на новом месте. В квартире нет отопления, проблемы с проводкой, нет горячей воды, а в помещении пахнет плесенью.

Здесь постоянно все протекает, поэтому электропроводка сверкает. И мне сказали ничего не выключать, потому что потом может ничего не включиться, рассказала Чудновец.

По словам общественницы, администрация Серова предпринимает попытки выселить жильцов из барака, заявляя, что жилье им предоставят в 2025 году.

Администрация, запугивая штурмом полиции, отъемом детей, вынося постановления о выселении, пытается выгнать этих людей на улицу, не предоставляя ничего взамен. При этом, говорят, что жилье они получат, но в 2025 году!!! А теперь, мол, снимайте квартиры или съезжайте в общагу, где условия ещё хуже, написала Чудновец.

Мэрия Серова прокомментировала ситуацию с переселением жильцов из дома на Белореченской, 7. В администрации сообщили, что указанный дом признан аварийным в декабре 2015 года и включен в программу по переселению из аварийного жилья на 2019-2025 годы.

На момент начала программы в семье проживали 22 семьи. 14 семей уже переехали в жилье из спецфонда или иные жилые помещения. Работа по подбору вариантов жилья из спецфонда для тех, кто продолжает проживать на Белореченской, 7, будет продолжаться, сообщает «Глобус».