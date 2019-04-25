Источник: Службу заказчика тагильской администрации возглавит Борис Моров

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила TagilCity.ru завили, что Шамин работает на своём месте. Дмитрий Шамин сослался на занятость и попросил перезвонить ему позже. Собеседник агентства в администрации города утверждает, что коллективу Службы заказчика уже представили нового руководителя — им станет замдиректора «Тагилдорстроя» Борис Моров. Куда перейдет Дмитрий Шамин, неизвестно, но, скорее всего, не останется в структуре мэрии, говорит наш собеседник.

По словам источника TagilCity.ru, 61-летний Моров находится в доверительных отношениях с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. До назначения в «Тагилдорстрой» работал в ООО «РТ-НЭО Нижний Тагил», которое собиралось строить в Нижнем Тагиле мусоросортировочный комплекс, попал под сокращение и даже судился. До этого Борис Моров трудился на руководящих должностях в Екатеринбурге, выпускник физтеха УПИ (ныне УрФУ).