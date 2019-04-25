Среднеуральские депутаты единогласно избрали нового главу города

25 апреля народные избранники Среднеуральска выбрали нового мэра из десяти представленных кандидатов. Все голоса получил Андрей Зашляпин, который возглавляет АО «Среднеуральское строительное управление». Предыдущий глава Владислав Козлов ушёл со своего поста, так как не поддержал избрания нового спикера городской думы Василия Борисенкова.

Конфликт между думой и муниципалитетом продолжался несколько месяцев и потребовал привлечения в качестве посредника вице-губернатора Свердловской области по внутренней политике Сергея Бидонько. Всё время, пока депутаты спорили друг с другом и конфликтовали с мэром, полноценная работа всех органов власти Среднеуральска была парализована.