Цуканов по указу президента вручит Александру Якобу орден Дружбы
Сегодня, 11:05ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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Полпред президента в УрФО Николай Цуканов наградит бывшего руководителя администрации Екатеринбурга Александра Якоба орденом Дружбы, сообщает пресс-служба аппарата полпреда.
Сюжеты: Екатеринбург
Награждение состоится 26 апреля в здании полпредства.
Александр Якоб будет награжден по указу президента, который был подписан 29 марта 2019 года.
Помимо Якоба, Николай Цуканов вручит почетные награды генеральному директору акционерного общества «Синара» Михаилу Ходоровскому и сотрудникам ведущих уральских предприятий, в том числе, генеральному директору страховой медицинской компании «УГМК-Медицина» Игорю Леонтьеву.
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