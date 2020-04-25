Уральский НИИ охраны материнства и младенчества перепрофилируют для больных COVID-19

300 коек в Уральском НИИ материнства и младенчества должны переоборудовать к 1 мая.

Несколько медучреждений в Свердловской области перепрофилируют для лечения больных с коронавирусом. Например, в Нижнем Тагиле в ЦГБ №1 будут лечить только ОРВИ и пневмонии.