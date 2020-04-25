Уральский НИИ охраны материнства и младенчества перепрофилируют для больных COVID-19
Сегодня, 21:04ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге роддом, в котором спасают жизни самым «тяжёлым» малышам, переоборудуют для больных с коронавирусной инфекцией. Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства РФ.
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Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
300 коек в Уральском НИИ материнства и младенчества должны переоборудовать к 1 мая.
Несколько медучреждений в Свердловской области перепрофилируют для лечения больных с коронавирусом. Например, в Нижнем Тагиле в ЦГБ №1 будут лечить только ОРВИ и пневмонии.
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