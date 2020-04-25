В СПЧ при президенте России предложили ввести разовые пропуска для пожилых и дачников

В настоящий момент речь не идёт о полной отмене самоизоляции – разовые пропуска нужны людям для поездок на приусадебные участки в период посадок, для садовых и хозяйственных нужд. Киркора добавила, что выезд на дачи необходимо сделать максимально безопасным как на личном, так и на общественном транспорте.

Это определенные маршруты, то есть выполняется запрос (на пропуск. — Прим. ред.), указывается маршрут, власть сможет спрогнозировать <…> время, когда можно выезжать, чтобы не создавать поток в одно время. Это не значит, что вас не доставят. Но есть вот такие-то свободные окна, когда минимизация социальных контактов может быть обеспечена, если вы не едете на собственной машине, пояснила зампред СПЧ.

Большинство пожилых людей уже не могут самостоятельно обрабатывать приусадебные участки, поэтому предлагается выдавать пропуска и лицам, которые оказывают пенсионерам помощь. При этом будет учитываться и погода – если на улице холодно, то это не самое лучшее время для выезда на дачу.

СПЧ также планирует ввести разовые пропуска и для прогулок пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Если уточнить у врачей, то, если человек находится постоянно дома без надлежащей активности, по-другому происходит насыщение организма кислородом и ослабевает функционирование мышц. Даже на колясочке мы своих родственников вывозим на улицу подышать воздухом, ребенка в колясочке, еще в пеленках мы вывозим на улицу гулять, сказала Киркора.