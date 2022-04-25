У тагильских депутатов нет долгов

Согласно данным сайта Федеральной службы судебных приставов, депутаты Гордумы Нижнего Тагила не имеют непогашенных задолженностей. Три года назад в числе должников числились четыре народных избранника.

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