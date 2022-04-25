У тагильских депутатов нет долгов

В списке дебиторов в этом году не оказался ни один из 27 депутатов, в том числе и топ-менеджер ЕВРАЗа Алексей Пырин, досрочно сложивший полномочия в конце февраля этого года из-за переезда в другой город.
Напомним, что в сентябре состоятся очередные выборы в Нижнетагильскую гордуму, но в этот раз по новой системе. Теперь кандидаты могут выдвигаться только по одномандатным округам, в связи с чем число данных территориальных делений увеличилось с 14 до 25.
В 2019 году в числе должников оказались четверо депутатов, в числе которых — Вадим Раудштейн, председатель городской думы и представитель клана «ЕВРАЗ НТМК» по версии экспертов редакции.