У тагильских депутатов нет долгов

У тагильских депутатов нет долгов
У тагильских депутатов нет долгов
Сегодня, 18:01ПолитикаФото: TagilCity.ru
Согласно данным сайта Федеральной службы судебных приставов, депутаты Гордумы Нижнего Тагила не имеют непогашенных задолженностей. Три года назад в числе должников числились четыре народных избранника.

В списке дебиторов в этом году не оказался ни один из 27 депутатов, в том числе и топ-менеджер ЕВРАЗа Алексей Пырин, досрочно сложивший полномочия в конце февраля этого года из-за переезда в другой город.

Напомним, что в сентябре состоятся очередные выборы в Нижнетагильскую гордуму, но в этот раз по новой системе. Теперь кандидаты могут выдвигаться только по одномандатным округам, в связи с чем число данных территориальных делений увеличилось с 14 до 25.

В 2019 году в числе должников оказались четверо депутатов, в числе которых — Вадим Раудштейн, председатель городской думы и представитель клана «ЕВРАЗ НТМК» по версии экспертов редакции.

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