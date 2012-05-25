Полпред Холманских переезжает в роскошный особняк (ФОТО)

Игорю Холманских уже выделили служебный транспорт, и его ждет роскошное здание полпредства в Екатеринбурге. Его начали возводить в 2002 году по просьбе первого полпреда Петра Латышева. Но заехать в него последний не успел - «дворец» достроили уже после его смерти. Сдали трехэтажное здание площадью 12 тысяч квадратных метров, расположенное на берегу Исети, лишь в 2010 году.

Горожане называют здание Букингемским дворцом - за размах и шикарные интерьеры. В нем шесть залов для совещаний и переговоров, множество кабинетов для 64 сотрудников полпредства. Сам же полпред здесь не только трудится, но и живет. Недавно отстроенные на территории служебные апартаменты для Евгения Куйвашева (последнего полпреда) обошлись федеральному бюджету в 40 миллионов рублей.

Хотя еще вчера Игорь Рюрикович с семьей жил в обычной девятиэтажке в районе Вагонка Нижнего Тагила. Отсюда начальник заводского цеха каждый день отправлялся на завод. Как рассказывают соседи, Холманских ездил на недорогой иномарке «Мицубиси».

Всегда возле подъезда ее оставлял, как раз рядом со мной. Ничего такой мужик, вежливый. Мусор выносит - здоровается говорит Николай, сосед Игоря Холманских.

Будущий полпред жил в крайнем правом подъезде нового дома, который в 2007 году построили специально для работников «Уралвагонзавода». Но квартиры здесь бесплатно никому не выдавались, работяги вступали в ипотеку.

На фото: бывшее и будущее жилье Игоря Холманских. Многоэтажка на Вагонке, Нижний Тагил, и здание полпредства, Екатеринбург.

Во дворе Холманских чисто, но зелени пока нет. Зато есть детская площадка, на которой веселится ребятня. На ней же, говорят соседи, недавно играли дети Игоря Рюриковича (их у него трое).