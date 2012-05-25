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Полпред Холманских переезжает в роскошный особняк (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полпред Холманских переезжает в роскошный особняк (ФОТО)

25 мая 2012, 12:50ПолитикаВалерия Лошкарева
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