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Новости Нижнего Тагила

Гордума Екатеринбурга одобрила отставку Евгения Ройзмана

25 мая 2018, 21:10Добавить новость
Екатеринбург,Ройзман,мэр,отставка,депутаты,заседание,гордума
25 мая в Екатеринбурге состоялось заседание депутатов городской Думы, на котором была одобрена отставка экс-мэра города Евгения Ройзмана. Досрочное прекращение полномочий главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана поддержало 25 депутатов из 33, шесть проголосовало против, остальные воздержались.

22 мая мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что покидает свой пост, так как не согласен с внесением поправок об отмене выборов мэра в Устав города.

Исполняющим обязанности главы Екатеринбурга назначен заместитель председателя Гордумы Виктор Тестов, пишет «Областная газета».
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