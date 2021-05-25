Экс-глава Екатеринбурга Ройзман оштрафован за участие в нежелательной организации

Экс-глава Екатеринбурга Ройзман оштрафован за участие в нежелательной организации
Экс-глава Екатеринбурга Ройзман оштрафован за участие в нежелательной организации
Сегодня, 17:17ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман получил штраф за участие в форуме «Открытой России» в Москве (признана нежелательной в РФ).

В зале суда Евгений Ройзман сообщил, что так и не знает в чем его обвиняют, пишет Znak.

Мою лекцию бы в любом случае включили на данном мероприятии, даже если бы я не явился, говорит экс-мэр Екатеринбурга.

Ройзман отметил, что не знал, что форум провела запрещенная организация.

Судья признала бывшего главу Екатеринбурга виновным в нарушении статьи 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности нежелательной организации) и назначила ему штраф в размере пяти тысяч рублей.

Напомним, 20 мая сообщалось, как Свердловский областной суд ставил без изменения решение о штрафе за нарушение порядка проведения протестной акции 31 января 2021 года экс-главе Екатеринбурга Евгению Ройзману. Политику и общественнику было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
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