Экс-глава Екатеринбурга Ройзман оштрафован за участие в нежелательной организации

В зале суда Евгений Ройзман сообщил, что так и не знает в чем его обвиняют, пишет Znak.
Мою лекцию бы в любом случае включили на данном мероприятии, даже если бы я не явился, говорит экс-мэр Екатеринбурга.
Ройзман отметил, что не знал, что форум провела запрещенная организация.
Судья признала бывшего главу Екатеринбурга виновным в нарушении статьи 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности нежелательной организации) и назначила ему штраф в размере пяти тысяч рублей.
Напомним, 20 мая сообщалось, как Свердловский областной суд ставил без изменения решение о штрафе за нарушение порядка проведения протестной акции 31 января 2021 года экс-главе Екатеринбурга Евгению Ройзману. Политику и общественнику было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.