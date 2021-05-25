Тагильский бизнесмен Соловьев не будет участвовать в выборах в свердловское ЗакСо

Медиаменеджер из Нижнего Тагила Александр Соловьев заявил, что не будет баллотироваться в Законодательное собрание Свердловской области от Нижнего Тагила.

У меня уже был шанс побывать в ЗаКсо, и я им не воспользовался. Дважды в одну реку не входят, заявил Александр Соловьев в эфире телеканала «Реальный Тагил». Бизнесмен отметил, что во власти как таковой он уже был и ему там не понравилось. Соловьев подчеркнул, что в он чувствует себя более свободным именно в том положении, в котором сейчас находится. Напомним, Александр Соловьев — бизнесмен и медиаменеджер из Нижнего Тагила. Он управляет телевизионным каналом, интернет-СМИ, агентством рекламы и рядом других проектов. Бизнесмен регулярно критикует местные власти, а в конце 2020 года покинул политсовет «Единой России». Александр Соловьев - Кланы Нижнего Тагила

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